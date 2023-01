Se acerca el debut de los misteriosos 30s40s50s

30s40s50s surgió de manera espontánea y sin planes previos. Se formó como una liberación musical, sin expectativas y sin preocuparse por cumplir con las expectativas de otros.

Tres amigos en diferentes etapas de sus vidas se unieron con un objetivo común: crear música por el simple placer de crear. Componer, grabar, tocar y explorar sonidos sin preocuparse por su audiencia ni por cómo presentarían su trabajo, sin saber si alguna vez saldría a la luz.

A partir de 12 días de experimentación juntos, surgen 12 temas que dieron lugar al nacimiento de 30s40s50s. Inspirados en los años 90, mezclan guitarras eléctricas y distorsión con sintetizadores y programación moderna, creando un sonido fresco que nos lleva en un viaje desde Nirvana hasta Bowie, pasando por Garbage, Paramore o Radiohead.

A pesar de todavía no tener una existencia oficial, el grupo ya cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales, ha recibido más de cuarenta premios, es escuchado por dos millones de personas en diferentes plataformas, ha lanzado más de 150 discos, compuesto más de mil canciones, dado más de dos mil conciertos y vendido casi dos millones y medio de discos.

“Para mí este proyecto es como un viaje con amigos. Siento que mi banda no busca un destino, su fin es recorrer el camino juntos y ver adónde nos llevan. Si no nos hace disfrutar, cambiamos de ruta. Esta aventura es una vía de escape y creo que hemos plasmado en estas canciones lo libres que nos hace sentir cada una de ellas.”

30s

“Cuando menos te lo esperas aparece lo que más necesitas. Yo necesitaba libertad para crear, para sentir de una forma que creía olvidada y volver a compartir la magia de llevar las ideas hasta quién sabe dónde. Todo empezó como una locura sin sentido, como un camino que aún no se ha pisado, que no existe, y en el que vamos con un machete cortando lianas entre tanta fauna por explorar, a través del que hemos llegado a nuestra particular ciudad perdida.”

40s

“30s40s50s es una liberación, una oda al primer instante, a la improvisación y al boceto de la primera impresión; esa que siempre nos hace decidir en la vida si sí o si no. Y Piloto es un SÍ.”

50s