The Nude Party anuncian la publicación de su segundo disco

The Nude Party lanzará su esperado nuevo álbum Rides On el 10 de marzo a través de New West Records. Con 13 canciones producidas por la banda y mezcladas por Sam Cohen, este nuevo álbum es una continuación de su exitoso debut Midnight Manor, que debutó en el número 1 en la lista de álbumes de nuevos artistas alternativos y fue elogiado por la crítica.

Todas las canciones de Rides On fueron compuestas por la banda, excepto «Somebody Tryin’ to Hoodoo Me» versión del gran Dr. John. The Nude Party afirma con confianza que este es su mejor álbum hasta la fecha, y también es el más orgánico y casero que han creado. A diferencia de sus otros trabajos, decidieron producirlo ellos mismos y mezclado por Sam Cohen (Kevin Morby), construyendo su propio estudio en un granero al norte del estado de Nueva York y trabajando a su propio ritmo. Esto permitió a la banda una mayor libertad creativa y una diversidad de sonidos no presentes en sus lanzamientos anteriores.

También desató una diversidad en las texturas sonoras que no estaba presente en sus lanzamientos anteriores. La falta de presión les permitió grabar más de 20 canciones, incluidas algunas que incursionaban en el electro-pop y el country desnudo antes de decidirse por los trece temas que finalmente integraron el disco.

Escucha el primer adelanto del disco, «Ride On».