Se acerca la tercera edición del Málaga Popfest

Tras el éxito de las dos primeras ediciones del Málaga Popfest, la ciudad vuelve a convertirse en capital nacional del pop los próximos 11 y 12 de noviembre. Se trata del primer Popfest sureño desde 2019, dado que el festival no pudo organizarse ni en 2020 ni en 2021 debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, el viernes 11 tendrá lugar un acústico de Evripidis and His Tragedies (Barcelona) en Bonvivant (Calle Diderot, 11 – Polígono Industrial Guadalhorce) y el sábado 12 se celebrará, en Theatro Club (Calle Lazcano, 5), el festival con las actuaciones de Cabiria, Eterna Joventut, Jessica & The Fletchers, Marinita Precaria y Mar Louise.

Como ya se demostró en las ediciones de 2018 y 2019, el Málaga Popfest no es tan solo una jornada en la que disfrutar con lo mejor del pop nacional e internacional, sino que, además, supone una oportunidad para que la música se separe por un rato de las cifras y vuelva a reconciliarse con el pueblo.

III Edicio?n Ma?laga Popfest

Ma?laga Popfest / 11 de noviembre a partir de las 19:30 / Bonvivant, Ma?laga / Evripidis and His Tragedies.

Ma?laga Popfest / 12 de noviembre a partir de las 18:00h / Theatro Club, Ma?laga / Cabiria / Eterna Joventut / Jessica & The Fletchers / Marinita Precaria / Mar Louise.

Entrada 20€: entradium.com/events/malaga-popfest-2022