Moderat (Wizink Center) Madrid 07/11/22

Los amantes de la música electrónica nos quedamos un poco huérfanos con el anuncio del parón indefinido de Moderat realizado hace unos años. La noticia de su regreso, auspiciada por una gira internacional y la publicación de un nuevo disco, MORE D4TA (22) –que, siendo justos, no recupera como debiera glorias pasadas- ha sido una de las noticias más celebradas del año.

Y es que pocos nombres a la vanguardia del sonido UK Bass y future garage resultan más sugerentes para los fans de estas texturas; sólo se me ocurren los primeros pasos reveladores de Burial y, más recientemente, el discazo que se ha marcado The Range este año, Mercury (22).

Poco importaba que las virtudes sonoras del último trabajo de los alemanes sean limitadas. Sabemos que el trío en directo es capaz de realzar cualquier corte que tengan a bien defender en vivo. Y de nuevo fue así, especialmente en un arranque de concierto donde, de nuevo , volvieron a refulgir creativas, sugerentes y apropiadas unas proyecciones visuales sobresalientes –alejadas en planteamiento y resultado de, pongamos, la hipertrofia anfetamínica que suelen gastar de The Chemical Brothers en estas lides-. Así, sorprendieron con su pulso vivo e imbricado “Running” y su gran cima compositiva reciente, “NEON RATS”, auténtico baluarte de su nueva obra en contraste con temas tan anodinos como “EASY PREY”, por poner un ejemplo palmario.

El público mostró una euforia constante y Moderat, conscientes de ello, se dieron un baño de masas de órdago en una velada que, pese a rescatar gloriosos cortes de su debut homónimo publicado en 2009 (“A new error” supuso una catarsis colectiva memorable y el encadenado de “Les grandes marches” y “No. 22” el cénit absoluto de la noche), adoleció de cierta sensación de desinfle según avanzaban los minutos, quizás derivada de cierta autocomplacencia de los germanos, un tono escénico demasiado ligero y por omisiones del todo incomprensibles –no diré ya la de “Seamonkey” o la dupla que forma “3 minutes of nasty silence”, que me parece fuertes-, sino la de ese monumento hecho canción que es “Rusty nails”.

Aunque, quizás, sean sólo especulaciones mías y la histeria de la audiencia coreando “Bad kingdom” mientras se pedían palmas desde el escenario sea el contexto donde tengo que encuadrar este espectáculo. Al final, todo son manías de mi lúgubre espíritu (risas enlatadas).