She & Him comparten otro tema de la versión extendida de su disco navideño

She & Him celebrarán el décimo aniversario de su disco A Very She & Him Christmas con una edición especial que se publica el próximo 12 de noviembre a través de Merge Records.

Editado originalmente en octubre de 2011, la colección ahora clásica de canciones navideñas del dúo fue el tercer álbum de la banda y marcó su primera aventura en el maravilloso mundo de la música navideña.

La nueva reedición de lujo de edición limitada muestra a Zooey y Matt buscar inspiración en la década de 1980. A Very She & Him Christmas deluxe está impreso en vinilo plateado de oropel e incluye un flamante de 7 pulgadas, también en vinilo plateado, que presenta “Holiday” y una versión de “Last Christmas” de Wham! El de 7 pulgadas también se puede comprar por separado en vinilo de hoja perenne.

Antes del lanzamiento Zooey Deschanel (She) & M. Ward (Him) ha lanzado una versión de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, el clásico de Meredith Willson popularizado por Perry Como y Bing Crosby en 1951.

Escucha ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ de She & Him