Simple Minds – Direction To The Heart (BMG)

Simple Minds están muy lejos de reverdecer laureles pasados, pero nadie puede negarles su más que respetable última década, apoyada en su habitual solvente directo. Su decimoctavo trabajo de estudio vuelve a estar a la altura y aunque tiene un ojo puesto en el pasado, enfoca su mirada al futuro perdiendo cualquier tipo de encorsetamiento.

Podríamos colocar Direction Of The Heart en el podio de sus últimas referencias gracias a esa habilidad para combinar los elementos que les definen, con nuevos matices que actualizan y refrescan su propuesta. En él son capaces de revisitar sus épocas pretéritas rescatando una canción escrita en 1977 como «Act Of Love», de la que han mantenido su esqueleto haciéndola sonar actual o incluyendo un guiño al fallecido Michael Breen de The Call -habituales teloneros de Simple Minds en los 80-, con su versión de «The Walls Came Down».

Jim Kerr, Charlie Burchill y su renovada banda lanzan así una obra atemporal plagada de estribillos a la altura, épica contenida y momentos imbatibles como la efectiva «First You Jump», los ambientes folk a lo Waterboys de «Who Killed Truth?» o una «Solstice Kiss» con notables aportaciones de Burchill. También nos quedamos con la melodía infalible de «Vision Thing», la aparición de Russel Mael de Sparks en la pegadiza «Human Traffic» o con la conmovedora «Planet Zero».

Dudamos que capte nuevos adeptos a la causa, pero si eres de los que han disfrutado de la música de Simple Minds en el pasado, estamos seguros de que Direction of the Heart te alegrará el día.

Escucha Simple Minds – Direction To The Heart