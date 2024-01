Supersubmarina escriben su historia de la mano de Fernando Navarro

El pasado 14 de agosto de 2016 sufrimos un vuelco con la noticia del serio accidente de tráfico de Supersubmarina. El grupo de Baeza estaba regresando de actuar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) cuando su furgoneta colisionaba con otro vehículo.Dos de sus componentes salieron ilesos, pero su vocalista José Chino y su batería, Juanca, tuvieron que ser intervenidos en varias ocasiones y desde entonces han ido evolucionando favorablemente, aunque no hemos vuelto a tener noticias de la banda en lo musical, aunque sí se han ido comunicando con sus seguidores.

Hoy se anuncia un regreso a la actualidad en forma de libro, Algo que sirva como luz, del periodista Fernando Navarro (El País) que será publicado el próximo 4 de abril a través de Penguin Random House.

Por primera vez desde aquel fatídico día, los cuatro músicos de Supersubmarina hablan a corazón abierto de sus vidas antes y después del accidente. El periodista Fernando Navarro les da voz a los cuatro y, después de escucharlos a ellos y a sus familias y amigos narrar sus recuerdos durante meses, ha escrito este libro para llenar sus silencios. Un testimonio de amistad, creación, éxito, dolor y superación.

«El punto de partida y lo que nos hizo ver la necesidad de liberarnos fueron los primeros encuentros con Fernando Navarro. A raíz de ahí, fuimos conscientes de que teníamos mucho que contar y, casi sin querer, nos dejamos llevar por nuestra propia historia. Cuando quisimos darnos cuenta, el relato era de tal magnitud que decidimos que Fernando lo dejara plasmado en este libro», declara la banda.

Este libro es la historia de esta tragedia, pero también es el relato de una fábula. En palabras de Navarro «desde el primer momento en el que me puse con este libro, nunca pensé en escribir una biografía musical al uso. La historia de Supersubmarina me fascinó por ser una historia insólita en el mundo de la música, repleta de lecturas vitales en las que la esperanza y el dolor, el éxito y la tragedia, conviven en el relato de cuatro amigos en estado de shock. He buscado escribir un libro de un trauma colectivo. Hubiese sido imposible sin la generosidad de sus cuatro protagonistas: José, Juanca, Pope y Jaime».

En libro ya está en preventa.