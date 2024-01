La PlayList Emergente de la semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que compartimos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Lluc, Restinga, Dan Peralbo, Anto Flippo, DenisDenis, Volcano Spring y Radiotrónica.

Lluc – Henna ft. Dani6ix & IZZKID

Lluc es un artista catalán de gran proyección que combina el mundo urbano con el indie pop. Debutó con el disco Benvolguda Nostàlgia, y el verano de 2023 publicó un segundo disco, peixcru’s shisha lounge. El próximo 16 de febrero saldrá su nuevo EP, del que ya ha avanzado varios temas. El último, «Henna», es un reggaetón lento en el que colaboran dos artistas del momento: Dani6ix e IZZKID.

Restinga – No seas así

Restinga es una artista marroquí radicada en Sevilla. Debutó el año pasado con un sencillo de fusión contemporánea. Hace pocos días publicó una nueva canción, «No seas así», un tema en el que de nuevo combina estilos en principio distantes que van del bedroom pop al favela funk brasileño. El resultado suena como un cruce entre M.I.A. y Lana del Rey.

Dan Peralbo i el Comboi – Bang, bang, bang

Dan Peralbo i el Comboi es un grupo barcelonés que, desde que se proclamaron ganadores del 21º concurso Sona 9 en 2021, han venido publicando a un ritmo de EP por año. Cala Vento los han fichado para su sello Montgrí y han producido su último sencillo, «Bang, bang, bang». Una canción fresca y divertida que llega con un vídeo creación del estudio FUTURO (Martí Colomer y Nil Pagès).

Anto Filippo – I don’t know what to do anymore

Anto Filippo es una joven cantautora que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 13 años y a los 17 empezó a componer sus primeras canciones. Recientemente ha publicado su tercer sencillo, «I don’t know what to do anymore». Una canción creada con su amigo y productor Jorge Fernández que toma como referencias a artistas como Paramore, Shawn Mendes y Aitana.

DenisDenis – MILA

El grupo gaditano de indie-rock DenisDenis presentó hace unas semanas «MILA», cuarto adelanto de su primer EP de larga duración titulado El Impulso del Destino. Una canción cuyo título hace referencia a las notas de la sexta y la quinta cuerda de la guitarra al aire, en claro homenaje a la música. La letra va desde las reflexiones filosóficas hacia el coro enérgico, y desde la oscuridad hacia un estribillo con guiños al rock andaluz.

Volcano Springs – Bandolero

Volcano Spring es un grupo de Tarragona formado en 2018, inicialmente, por Alex León y Pere Gallardo. Posteriormente han ido entrando y saliendo distintos músicos del proyecto, siendo los últimos Raúl Ruiz (batería), Albert Basora (teclados), Alex Pérez (guitarra) e Iván Rita al bajo. Todos ellos han participado en la grabación del EP Goodbye Charlie, que saldrá a finales de febrero. En diciembre publicaron el sencillo «Bandolero», una historia de amor en el Salvaje Oeste.

Radiotrónica – De otro mundo

Radiotrónica es un proyecto musical de indietrónica y psicodelia capitaneado por el músico mexicano Rodrigo «Roy» Martínez. En breve publicarán su álbum de debut, De Otro Mundo. En los últimos meses han publicado un par de sencillos dobles, cuatro canciones nuevas que forman parte del universo desarrollado en su próximo disco. A principios de año se unió a ellas «De otro mundo», el tema que le da título al disco.