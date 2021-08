Te presentamos a la colombiana LEA

Te presentamos a LEA, una artista versátil. Su música fusiona el art pop, una mezcla entre indie-rock, electrónica y pop clásico con algo de electrodance. Sus letras hablan sobre identidades queer, amores entre fiestas y la búsqueda de mundos luminosos. Mezcla de español con inglés e influenciada por su trayectoria internacional y artistas como Florence and the Machine, The White Stripes, Radiohead, Blur, Yeah Yeah Yeahs, Miranda, Scissor Sisters, Javiera Mena, Aterciopelados, entre otrxs artistas latinoamericanxs, la cantante compartió escenarios con diferentes artistas en Colombia, Chile, Costa Rica, Haití, Estados Unidos y México.

Una de las nuevas canciones de LEA es “Vamos a tomar coco”, que habla sobre la ligereza dentro de la vida. El coro dice: “Ya no quiero andar con la culpa vida de tu desamor, mejor, vamos a la playa tomemos coco mi corazón”. Es el fin de un ciclo cuando la protagonista del álbum Animal decide dejar atrás los problemas, los obstáculos y busca la felicidad en la playa. Tomar coco es un llamado a disfrutar y a concebir un mundo de alegría después de una tormenta, la posibilidad de sentirse Animal.

Escucha ‘Vamos a tomar coco’ de LEA

Foto LEA: Jackie Russo