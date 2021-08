Entrevistamos a Juan Soto (Juan To Tree)

Por fin se estrena el último trabajo del mexicano Juan Soto (Juan To Tree): Ritual, en el sello Espacio Cielo. Si en sus anteriores trabajos nos anunciaba un microcosmos brillante y preciosista, en este nos demuestra que brinda lo que nos prometía.

Sonidos sinuosos, melodías que se introducen por cada poro de nuestra piel y ritmos relampagueantes, que claman al cielo la consolidación de un sonido, pero también de un imaginario sonoro único, singular y propio, como lleva más de una un tiempo trabajando el gran Juan Soto.

No sabemos dónde inscribir su último trabajo, pues es capaz de navegar entre varios géneros con soltura y maestría.“Ritual, de corte más narrativo y cinematográfico, nos invita a disfrutarlo tanto en casa como en la pista de baile. Además, en un momento tan complejo y caótico, en medio de una pandemia, “Ritual se vuelve en un lugar tan maravilloso como necesario. Este track tan exuberante como melódico, se identifica perfectamente con el concepto que nos presentará próximos trabajos. Su sonido, forjando con una inmensa trayectoria, llena de grandes colaboraciones como Bufi, Avanti, Rodion, Future Feelings, Technicolor Fabrics, Futurista, Loudspeaker, Trans X, Nomi Ruiz y Zemmoa entre otros, lo convierten en una artista a tener en cuenta.

Hemos tenido el placer de hablar con él, y este ha sido el resultado.

“Siempre me han atraído lo sonidos de la lluvia, los truenos y los grillos en el silencio de la noche”

Hola Juan, gracias por responder a nuestras preguntas. Me gustaría comenzar preguntándote sobre tu situación actual: ¿Cómo has estado afrontando la pandemia en México?

Hola Muzikalia, gracias a ustedes por esta oportunidad.

He tenido que hacer de todo, principalmente me he dedicado a mi primer hija que nació 15 días antes de que nos encerraran en México o sea el 1 de marzo del 2020 así que he afrontado la pandemia estando ocupado todo el día todos los días haciendo limpieza de la casa, jugando y cuidando a la peque, cocinando y en mis tiempos libres de bebé estuve dando clases online de producción musical en mi academia: “Karate Audio” y durante un tiempo estuve haciendo y vendiendo papas fritas los fines de semana bajo el nombre de Papapas pero hace un mes decidí dejarlo porque era muy cansado y demandante y bueno, poco a poco todo va regresando a la normalidad.

¿Ha encontrado formas de mantenerse activo durante estos últimos años?

Sin duda no he podido parar más bien, jajaja pero por ejemplo no me he podido mantener activo físicamente porque he usado de pretexto el encierro y no he podido ser constante haciendo ejercicio (cosa que tengo que admitir con pena que se me ve y no me da mucho orgullo)

¿Qué sonidos te han atraído desde siempre?

La lluvia, los truenos y los grillos en el silencio de la noche.

¿Cómo es la escena musical en México? ¿Piensas que hay un enfoque hacia ciertos tipos de música dance?

Es muy mercado muy amplio y un país enorme así que es difícil conocer todo lo que hay, yo sólo soy parte de un pequeñísimo nicho que hay en la ciudad de México y que toca en ciertos festivales bares, eventos privados y clubes en otras ciudades. Sin duda hay muchos enfoques.

¿Cuál es la historia que hay detrás del EP: Juan To Tree?

El EP se llama Ritual y lo hice yo con mis dos seudónimos “Juan Soto y Juan to Tree”.

En realidad el track de “Danza Ritual” tenía algunos años madurando en un disco duro y decidí terminarlo de una vez por todas como colaboración con Juan To Tree aprovechando que era algo diferente a lo que suelo lanzar como Juan Soto y no me atrevía a sacarlo a la luz.

Y el track de “Y Gira Y Giro” salió un día de manera muy natural jugando con mi armónica a respirar de manera “natural” respiración hacia adentro-respiración hacia afuera porque quería plasmar esa respiración que solía ver bajo el efecto del LSD en los árboles y todavía hoy en día puedo ver en las copas de los árboles estando completamente sobrio, además la letra fue inspirada en todas las bellas imágenes que pudieron llegar a mi cabeza por medio de recuerdos de contemplación de la naturaleza y hasta de videos documentales como “One strange rock” de National geographic.

¿Con qué hardware y software has trabajado?

Hardware: Roland Juno, Roland JX3P, Korg R3, Yamaha DX7, Yamaha Dx100, Roland Tr707, Roland Sh 101 y Arturia Microfreak entre otros.

Software: Siempre uso Ableton live pero he usado Cubase, Nuendo, Garageband, Protools y Reason.

¿Cómo valoras los remixes de Pastor y Barko respecto a tus temas originales? ¿Alguna vez pensaste que ese iba a ser el resultado?

Me parecen muy buenos y tengo muchas ganas de usarlos en una pista de baile con gente, no sin antes dar por terminada la pandemia por supuesto. Y no, la verdad no sabía ni que esperar y ambos superaron mis expectativas son auténticas bombas.

¿En qué más proyectos andas metido?

Tengo un grupo llamado Supercontinent con Dan Solo, Thomass Jackson y Bufi.

Estoy produciendo y he producido a Altoparlante, Zemmoa, Futurista y Maena entre otros

