Tercer concierto confirmado de Bruce Springsteen en Madrid

Bruce Springsteen and The E Street Band regresarán a Europa en 2024 tras visitarnos esta misma primavera. Madrid y Barcelona son las ciudades que podrán disfrutar de su regreso a nuestro país. Podremos ver de nuevo a Bruce Springsteen and The E Street Band en directo los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y el día 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Finalmente serán tres los conciertos en la capital. La gran demanda de entradas para los conciertos de Bruce Springsteen and The E Street Band en Madrid, con cerca de 100.000 entradas vendidas en 1 hora, ha hecho que el artista confirme una tercera fecha. Al 12 y 14 de junio se suma ahora el 17 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano.

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda. Las entradas para el concierto del 17 de junio ya están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 65, 72, 82, 92, 108 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se puede adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Os recordamos que las entradas para el concierto del 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona se pondrán a la venta el martes 14 de noviembre a partir de las 10:00h.

Más información en brucespringsteen.net.