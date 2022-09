The 1975 comparten ‘All I Need To Hear’

Como venimos informado, The 1975 publicarán Being Funny In A Foreign Language el próximo 14 de octubre. Su ya quinto disco, que ha sido grabado en Real World Studios en Wiltshire, Reino Unido y Electric Lady Studiosen Nueva York.

Ahora llega un nuevo adelanto del álbum, «All I Need To Hear», que sigue a los lanzamientos recientes «I’m In Love With You», «Happiness». La canción viene acompañada por un vídeo de Samuel Bradley.

Escucha ‘ All I Need To Hear’ de The 1975

Foto The 1975: Samuel Bradley