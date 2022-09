Escucha otro tema del regreso de Leftfield

Como te contamos el pasado mes de julio, el esperado regreso de Leftfield llega con el título de This Is What We Do y será publicado el próximo 2 de diciembre.

«Accumulator» es el nuevo adelanto del álbum y llega tras «Pulse». Estamos ante una bomba tecno que, en palabras de Neil Barnes «Está hecha a base de piel y circuitos: lo viejo y lo nuevo. Un arma contundente especialmente diseñada para ser usada en la pista de baile. En Accumulator se mezclan las congas con la tecnología de vanguardia a través de mi Sequential Cirklon. Fue el primer tema que compuse para el nuevo disco y que he podido probar en varias de mis sesiones, con muy buenos resultados».