The Faim avanzan su segundo disco con ‘Ease My Mind’

The Faim regresan con el sucesor de State of Mind. Los australianos avanzan “Ease My Mind”, primer single del que será el segundo álbum. Un himno pegadizo impulsado por una instrumentación dinámica la voz potente de Josh Raven. La canción gana por su vitalidad, con una batería omnipresente y guitarras vertiginosas, que derivan en melódicos coros hipnóticos que harán que no pares de cantarla.

El bajista, teclista y compositor Stephen Beerkens habla sobre el significado de este primer single: “‘Ease My Mind’ lo escribí el año pasado, durante un período muy impredecible de mi vida. Incapaz de hacer las cosas que más significaban para mí, me encontré lidiando con el estrés y las emociones que nunca había experimentado. Durante este tiempo, buscaba constantemente a alguien o algo en lo que apoyarme y escribí “Ease My Mind” sobre el procesamiento y el manejo de estas emociones“.

Junto al single se publica un video que lo acompaña, dirigido por el cineasta Drew Kendall. Filmado en ambientes vintage. Centrándose en gran medida en la actuación con tomas dentro de una televisión y tomas panorámicas llenas de detalles de los 80. Las imágenes multicolores del video yuxtaponen ideas y recuerdos.

Escucha ‘Ease My Mind’ de The Faim