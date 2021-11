Yard Act lanzan su debut en enero, escucha uno de sus singles

Yard Act publicarán su disco de debut el próximo 21 de enero. The Overload es un disco que enfurece con el ingenio inimitable, la destreza musical y la cuidada selección de la banda. Lleno de su humor negro característico y del cinismo consciente, el álbum se burla de la sociedad sin siquiera golpear desde un lugar de superioridad.

“Líricamente, creo que es un registro sobre las cosas que todos hacemos; todos estamos tan conectados al sistema del día a día que realmente no nos detenemos a pensar en las construcciones que nos definen“, dice Smith. “Pero también más allá de eso, es algo emocionante, porque todavía hay muchas cosas que no entendemos; cómo se forja una mentalidad de colmena, cómo se difunde la información, cómo nos ponemos de acuerdo y presumimos las cosas sin pensar. Algunas personas piensan más que otras, pero muchos de estos eslóganes: “Estoy en la izquierda , no me equivoco”, no logran nada. Gammons, Karens, Snowflakes, lo que sea, lo encuentro todo tan aburrido. Simplemente no me gusta eso “.

Hoy llega un nuevo single, “Payday” de la que comentan “Fue una de las pocas canciones del disco que tuvimos que reconstruir por completo en el estudio porque la primera demo se grabó en mi ordenador y el disco duro se rompió. Pasamos alrededor de DOS horas tratando de descifrar esa estúpida parte del teclado que le puse y no podía recordar cómo tocar. Fue aburrido pero valió la pena. Se trata de la gentrificación, el fetiche de clase y cómo el cerebro humano es tan poderoso que con suficiente tiempo y poder de procesamiento combinados, podrá justificar, defender y / o continuar cometiendo las acciones de cualquier ser humano que controle ”.

El video que lo acompaña es la tercera colaboración de la banda con el director James Slater y su equipo de producción, después de ‘The Overload’ y ‘Land Of The Blind’, y desarrolla aún más el mundo que Yard Act ha creado y los personajes que existen dentro de él. Smith dice: “Queríamos hacer algo menos basado en la ubicación y la narrativa para este video, por lo que un estudio de Infinity White sirvió como el purgatorio perfecto para un himno anticapitalista financiado por un sello discográfico importante. Fue genial que Kayleigh de “The Overload” volviera a fotografiar el con sus amigos, y ellos mismos coreografiaron una rutina de baile brillante, lo que realmente le da vida al video. También es bueno poder finalmente explicar todas las lechugas que seguían apareciendo en los videos anteriores “.

Foto: James Brown