The Gulps tienen nuevo single, ‘Mirror Mirror’

The Gulps presentan «Mirror Mirror» mientras se preparan para una gira por el Reino Unido en febrero de 2023. Con conciertos programados en ciudades como Londres, Leeds, Glasgow y Manchester, la banda también actuará como telonera de Trampolene en Cardiff. Esta nueva gira llega después de una exitosa gira nacional por España, donde actuaron como teloneros de artistas como Ash, Cast, Skinner Brothers, Carl Barat y Keir, y de una serie de conciertos con entradas agotadas.

«Mirror Mirror» es una canción emocionante e innovadora de indie-rock que combina elementos del estilo de The Strokes con la alegría de The Lemon Twigs. La letra, escrita con un tono desenfadado y con influencias de la generación beatnik, se inspira en la mente libre de Jack Kerouac y en su libro «On the Road», invitando al oyente a reflexionar sobre su propia vida y a buscar una existencia más emocionante y llena de aventuras.

El cantante Javier Sola describe la canción como «una poesía fantástica de un día normal» que refleja tanto los deseos y las inquietudes de un espíritu libre, como las diferentes realidades sociales que se encuentran en la vida cotidiana. El tema también tiene un cierto toque de profundidad y melancolía que lo hace aún más atractivo y relatable.

Escucha ‘Mirror Mirror’ de The Gulps