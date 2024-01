The Hellacopters nos visitan esta primavera

The Hellacopters vuelven a nuestro país. La banda sueca formada en 1994 por el carismático guitarrista y cantante Nicke Andersson, se ganó rápidamente la reputación de ser uno de los principales exponentes del garage rock y el rock and roll revival de la década de 1990.

Con un sonido enraizado en la energía cruda y la actitud desenfadada del rock clásico, destacaron por su habilidad para fusionar elementos del garage rock, punk y hard rock. Su álbum debut, Supershitty to the Max! marcó un impactante comienzo y les consolidó como una fuerza en la escena. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes a la altura, incluyendo Payin’ the Dues (1997) o By the Grace of God (2002).

El hecho de que vuelvan al estudio después de 15 años sin música nueva con uno de los mejores y más hambrientos álbumes de su carrera, Eyes Of Oblivion, es motivo de celebración. Como el hecho de tenerles de nuevo de gira por aquí en las siguientes fechas:

28 mayo – BARCELONA, Razzmatazz 1

29 mayo – VALENCIA, Repvblicca

30 mayo – MALAGA, Paris 15

31 mayo – MADRID, La Riviera

1 junio – BILBAO, Santana 27

Las entradas ya están a la venta.