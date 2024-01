Cuando en el verano del 22 hablábamos de Ritual, último trabajo de Dorian, destacábamos el tesón de una carrera digna de admiración construida desde la absoluta independencia y en constante movimiento. El grupo catalán no deja de subir peldaños a cada paso sin renunciar a su personal forma de entender la música, ya no solo como os decía entonces con una visión mucho más caleidoscópica y global y en constante movimiento, sino acumulando constantes hitos.

Su directo desde hace tiempo es una de sus principales armas y el hecho de haber podido trasladarlo a un emplazamiento tan emblemático como el Liceu de Barcelona el pasado junio, no deja de ser otro éxito más para Marc, Belly, Lisandro y Bart.

Ahora ve la luz Dorian en el Liceu de Barcelona: Una noche en la vida, la plasmación de parte de ese concierto único, en el que podemos revivir la emoción de un repertorio centrado en sus principales logros, con un formato enriquecido con el apoyo de un trío de cuerdas, del siempre genial multi-instrumentista Marc Clos (Love Of Lesbian, The New Raemon), y de Sergio Acosta, guitarrista de la banda mexicana Zoé. A ellos se les unen Antonio García (Arde Bogotá) apoyando a Marc en la expansiva «El temblor» o Suu, en la frágil «Universal».

No faltan los viajes al pasado recuperando «Solar», ni ya clásicas «Paraísos artificiales» o «Estudios de mercado», emocionantes gemas de su catálogo como «Los amigos que perdí» o las recientes «Libre» y «Dual». La guinda, como no podía ser de otro modo, está reservada a «Cualquier otra parte».

Una noche en la vida que no hace sino sumarse a un catálogo de logros a los que de momento no le vemos techo.

Escucha Dorian en el Liceu de Barcelona: Una noche en la vida (Intromúsica)