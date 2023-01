The Lemon Twigs adelantan su nuevo disco con ‘Corner Of My Eye’

The Lemon Twigs surgieron en 2016 con ese debut llamado Do Hollywood, cuyas melodías impresionantes se extraen de todas las épocas del rock y rápidamente ganaron como fans a Elton John, Questlove y Jack Antonoff. En 2018 lo siguió Go To School, el ambicioso opus de 15 pistas sobre la mayoría de edad que solidificó la reputación de la banda por construir grandes muros de sonido.

El álbum de 2020, Songs For The General Public, recibió elogios de la crítica y les consolidó como la gran realidad que son. Ahora The Lemon Twigs lanzan «Corner Of My Eye», una emotiva canción de rock con toque años 60, una cálida oda a un nuevo interés amoroso, escrita y producida completamente por ellos. Su primer sencillo para el prestigioso sello independiente de Brooklyn Captured Tracks.

Sobre el tema comentan: «Grabamos esta pista en el invierno de 2021 en nuestro viejo estudio de ensayo en Midtown, Nueva York. Aparte del vibrafono, la pista instrumental fue grabada en vivo con Andres Valbuena en la batería y Daryl Johns en el contrabajo. Grabamos las voces esa noche tarde una vez que el tráfico afuera se había calmado. Llevamos esta canción hace un tiempo, así que estamos emocionados de compartirla con los fans que quizás la hayan escuchado en vivo a lo largo de los años».

«Corner Of My Eye» viene acompañada de un nostálgico video ambientado en un cementerio, dirigido por Hilla Eden y Brian D’Addario.

Escucha ‘Corner Of My Eye’ de The Lemon Twigs

Foto: Eva Chambers