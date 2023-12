The Vaccines avanzan otro tema de su nuevo álbum

The Vaccines lanzan hoy «Love To Walk Away», otro de los temas del que seráe su próximo álbum, Pick-Up Full Of Pink Carnations, que se publicará el próximo 12 de enero en Thirty Tigers. La conmovedora canción que propició el disco, establece el tono para la ética pop de guitarra del álbum, con la entrega staccato del líder Justin Young y su letra sincera: «estás tan triste, ¿y qué? Todos estamos tristes».

Justin Young comenta: «A veces, al entrar en un álbum, sabes exactamente lo que quieres que haga la música, y otras veces estás esperando a que la música te diga qué hacer. Sabíamos que estábamos listos para hacer otro disco, pero no fue hasta que escribimos ‘Love To Walk Away’ el primer día en el estudio con Andrew que supimos cómo sonaría y se sentiría. Así que esta es la canción responsable de la dirección del álbum, tanto en lo sonoro como en lo temático. Dado que el tema central del álbum es no saber en qué dirección te diriges, parece conmovedor que la música estuviera tan segura de sí misma tan rápidamente».

Coescrita con el productor del álbum, Andrew Wells (Halsey, Phoebe Bridgers), «Love To Walk Away» sigue al contagioso tema de noviembre de la banda, «Lunar Eclipse«, así como al clásico instantáneo «Heartbreak Kid» y el catártico «Sometimes, I Swear«.

Según comenta su hoja de promo, Pick-Up Full of Pink Carnations es la personificación de lo que The Vaccines hacen mejor: pop de guitarra clásico inspirado en los años 60 filtrado a través de una lente new wave, con partes iguales de euforia y melancolía.

Escucha ‘Love To Walk Away’ de The Vaccines