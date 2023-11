TORRES tendrá nuevo disco en enero

TORRES tendrá nuevo disco el próximo 26 de enero, What an enormous room. El proyecto de Mackenzie Scott vuelve con un álbum producido por Scott y Sarah Jaffe y grabado en Stadium Heights Sound de Durham, Carolina del Norte, el otoño pasado, y sigue a Thirstier (2021). Cada una de las diez canciones del álbum fue escrita por Scott, quien toca la guitarra, el bajo, los sintetizadores, el órgano, el piano y la batería programada, con Jaffe y Allen también contribuyendo a la instrumentación variada.

Junto al anuncio del disco tenemos un primer avance, «I got the fear», de la que comenta: «Un temor colectivo ha estado creciendo. Todo el mundo que conozco está teniendo una pelea con el universo, consigo mismo… guerras, catástrofes climáticas, una pandemia, el retroceso mundial en los derechos humanos, el paisaje político infernal: afecta a todo el mundo y sé que todos lo sentimos en oleadas de diferentes grados todo el tiempo. Creo que es realmente importante que encontremos una manera de volver a tener esperanzas. Estoy aquí para intentar ayudar a iluminar el camino si puedo. La mayoría de los días realmente creo que la humanidad encontrará una manera. Pero hay una ansiedad persistente de que tal vez eso no suceda. Uno tiene que preguntarse si es una profecía autocumplida que una especie que cree que está condenada se condenará a sí misma».

Escucha ‘I got the fear’ de TORRES

Foto TORRES: Ebru Yildiz