Sharon Van Etten estrena canción para una banda sonora

Sharon Van Etten vuelve un año después de su estupendo We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar) con «Close to You», canción coescrita con Courtney Barnett para la banda sonora oficial de la próxima serie de Apple TV, The Buccaneers.

«Close to You» de Van Etten agrega una atractiva pizca de romance a la banda sonora. «Probé estar contigo, no quiero perder más tiempo», abre sobre un ritmo nítido y una guitarra lánguida. La canción se desliza como un noir soñador lavado en reverberación y tocado con una intimidad electrizante. «Ponte tu mejor vestido y sal de tu cabeza», canta en el coro, antes de cerrar con un mensaje ominoso: «Aléjate y yo me quedaré cerca de ti».

La banda sonora, íntegramente cantada por mujeres ha sido producida por Stella Mozgawa de Warpaint. En ella podemos encontrar no solo a Van Etten, sino que también están las propias Warpaint, Gracie Abrams, Alison Mosshart, Miya Folick o Lucius.

El álbum se lanzará el miércoles 8 de noviembre, el mismo día que The Buccaneers se estrena a nivel mundial en Apple TV+. Sobre el álbum, Mozgawa dijo: «Fue una experiencia verdaderamente increíble trabajar con este grupo de artistas únicos y talentosos. Todos dieron lo mejor de sí y me enseñaron algo invaluable sobre el proceso creativo. Presenciar cómo estos artistas mapeaban el viaje de cada personaje a través de la canción fue un placer y el álbum se siente como un compañero realmente emocionante para la serie».

Escucha ‘Close to you’ de Sharon Van Etten

Estas son las canciones de la banda sonora de The Buccaneers

North American Scum – Emily Kokal (feat. Miya Folick)

Let The Games Begin – Lucius

What We Wanna – Miya Folick

Ankhas – Warpaint

Right On Time – Bully

Lifeline – Sedona

Ice Cream – Lucius

Down By The Law – Alison Mosshart

Anyway I Look At It – Emily Kokal

These Waves – Emily Kokal

Into The Dark – Danielle Ponder

Lean In – Sarah Walk

Meet Me After Midnight – Bully

Cedar – Gracie Abrams

Feel Good – Sharon Van Etten

Close To You – Sharon Van Etten