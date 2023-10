Velvet Crush (Sala El Sol) Madrid 18/10/23

Los noventa dejaron a su paso multitud de manifestaciones artísticas sonoras, en forma de etiquetas o subgéneros que quedarían asociados para siempre a esa década concreta. Desde el britpop al grunge, pasando por el trip-hop o el jungle entre muchos otros. También sucede con el magnífico revival power-pop acontecido en la época, capaz de dejar en la retina unos ecos que, a día de hoy, aún motivan nostálgica positiva cuando tienen a bien resonar. Fue el legado de bandas como Fountains Of Wayne, Teenage Fanclub, Gigolo Aunts, Mathew Sweet, The Posies… o Velvet Crush.

Si bien la formación de Rhode Island seguramente cosechó menos popularidad que algunos compañeros de liga, lo cierto es que el paso del tiempo se ha encargado de darles el empujón definitivo y otorgarles aquel reconocimiento que a todas luces ya merecían en su momento. Sobre todo en base a su disco más celebrado, “Teenage Symphonies To God” (Creation, 94), que ahora ha valido como excusa para que el grupo realice una generosa gira peninsular y saborear la aceptación por parte de esa vieja guardia que nunca se permitió olvidarles. En esta ocasión, la banda formada por el menudo vocalista y bajista Paul Chastain, el guitarrista Jeffrey Borchardt y el locuaz batería Rick Menck, se hace acompañar en directo por el ex Gigolo Aunts Dave Gibbs, en un lujo sobre el papel que, en la práctica, resulta más que palpable dada su aportación al directo en cuestión.

Juntos ofertaron un concierto conciso y sin fisuras, de poco más de setenta minutos que fueron suficientes para convencer al público madrileño que casi llenaba la Sala El Sol. Una actuación perpetrada de cara y en distancia corta, además de plagada de las especificidades que se presuponen en grupo de sus características. Energía y consistencia en dosis bien medidas, melodías atinadas como argumento principal, espacio para desarrollos tan eléctricos como elegantes en las guitarras, e interesantes juegos de voces. Todo al servicio de canciones funcionales que argumentaron un concierto notable, con picos directamente sobresalientes como “Atmosphere”, “Hold Me Up”, “Heaven Knows”, el “Why Not Your Baby” de Gene Clark, “My Blank Pages” o “Drive Me Down” como colofón final. Una selección a la que añadir el clásico “Teenage Kicks” de The Undertones, en una revisión de lo más apropiada que no hizo sino reafirmar la conexión entre banda y audiencia.

El destino quiso que, apenas una semana después del decepcionante (por su pésimo sonido) paso de los propios Teenage Fanclub por la ciudad, fuesen Velvet Crush los que cumpliesen con el guion establecido certificando un concierto sólido y vibrante. Obviamente con un catálogo sito por debajo del inmortal que manejan los escoceses, pero mucho mejor interpretado y satisfactorio que aquél. Lo suficiente como para que abandonásemos la sala con una sonrisa de aprobación en la cara, tras haber vuelto a degustar aquellos aromas noventeros evocadores de otras vidas.

Fotos Velvet Crush: Irene Gimeno