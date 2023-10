Visor Fest 2024 anuncia fechas y saca sus primeros abonos

Visor Fest 2024 ya tiene fechas. El festival regresará a su emplazamiento habitual de La Fica en Murcia el próximo año. Tendrá lugar próximos 27 y 28 de septiembre, para dar continuidad a la que ha sido su última edición, por la que pasaron Suede, OMD, Inspiral Carpets, Mercromina, Nada Surf, The House Of Love, Echo & The Bunnymen y The Primitives.

Visor Fest celebra el anuncio con un cupo reducido de abonos a un precio especial, que están a la venta desde 45€ en su página web.

Así lo cuentan:

Todavía con las emociones a flor de piel por la edición de 2023 pero deseando volver a encontrarnos, tenemos el inmenso placer de anunciaros las fecha que debéis marcar a fuego para el 2024. Los días 27 y 28 de septiembre, La Fica vibrará de nuevo con la mejor música en directo.

Siguiendo los dictados del corazón como diría nuestro adorado Bowie, junto con los dictados de la familia Visor de la que ya formáis parte, sacamos un cupo muy, muy limitado de abonos a 45 euros.