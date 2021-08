WARM UP Days: el festival murciano llega en una edición especial

WARM UP Estrella de Levante no podrá celebrarse este año en su formato habitual, pero se reconvierte en WARM UP Days.

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y Estrella de Levante anuncian una edición que tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 de octubre en el Recinto La Fica (Murcia), con cabezas de cartel nacionales de la talla de Vetusta Morla, Leiva, Viva Suecia o La Casa Azul, pero también con un nombre internacional, el de los suecos Mando Diao. Un regreso prudente, escalonado y seguro para las audiencias culturales y para el enriquecimiento del valor cultural y turístico de su ciudad.

Se celebrará con un aforo reducido y un cuidado protocolo de seguridad equiparándose así al aplicado en otros países de la Unión Europea y haciendo camino hacia la normalidad experiencial en la música en vivo.

Programación del WARM UP Days Estrella de Levante

El viernes 8 de octubre, en horario de tarde-noche, actuarán en WARM UP DAYS Leiva, Los Zigarros y Santero y los Muchachos.

El sábado 9 de octubre, en horario de mediodía, tarde y noche, llegarán al Escenario Estrella de Levante Carlos Sadness, Kuve, Mando Diao, Varry Brava y Viva Suecia.

El domingo 10 de octubre, en horario de mediodía, tarde y noche, están previstos los conciertos de La Casa Azul, La M.O.D.A., Rufus T. Firefly, Sidonie y Trashi.

Por último, el lunes 11, en horario de tarde-noche, tendrá lugar la jornada de clausura con Niños Mutantes y Vetusta Morla.

Más información y entradas en su web.