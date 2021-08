Sepultura lanzan una caja con sus discos 1998-2009

Sepultura son posiblemente la banda más importante y más internacional de Brasil. En 1996 el líder y fundador de la banda de Thrash y Metal, Max Cavalera decide dejar la banda. Sepultura acababa de editar ‘Roots’ su álbum más influyente. Muchos pensaron que la banda nunca se recuperaría, pero los brasileños encontraron a Derrick Green, un influyente y veterano vocalista proveniente de la escena Punk y Hardcore, de Cleveland en Ohio, y junto a él retomaron la fuerza, entusiasmo y convicción para la nueva etapa de Sepultura.

‘Sepulnation – The Studio Albums 1998-2009’, es la impresionante nueva caja de Sepultura que llegara a las tiendas, a través de BMG, el 22 de Octubre de 2021. Esta caja contiene cinco álbumes (en ocho Vinilos o cinco CD); ‘Against’, ‘Nation’, ‘Roorback’, ‘Dante XXI’ y ‘A-Lex’, todos, han sido de nuevo prensados a velocidad media, remasterizados y fabricados en soporte de vinilo de 180g y también, para esta edición, en formato CD, edición coleccionista.

Además, el álbum ‘Roorback’ incluye la edición del EP ‘Revolusongs’, un álbum de versiones (“rarezas”) que estará disponible por primera vez en formato digital, que solo se editó en su día (2003) en Brasil y Japón y que cuenta con versiones de bandas diversas musicalmente como Public Enemy, Devo, Exodus, U2, Jane’s Addiction o Massive Attack interpretadas por Sepultura.

Cualquier fan que temiera que con esta nueva formación de Sepultura podía mermar la intensidad y la fuerza que siempre tuvieron los brasileños, no se decepciono cuando en 1998 publicaron ‘Against’. Con la estupenda aportación rítmica y contundente de Igor Cavalera todavía en la batería (él grabó cuatro de los cinco álbumes de esta caja), las imponentes guitarras de Andreas Kisser y los ritmos del bajista Paulo Jr., que impulsaron el gutural rugido de Derrick Green y por lo tanto de Sepultura sonando más grandiosos y contundentes que nunca. Este período sirvió para afianzar su sonido, desafiando nuevos retos y estilos, pero nunca perdieron de vista lo que era el núcleo y la fuerza de la banda. El tesón y la energía se ha mantenido y ahora con ‘Sepulnation – The Studio Albums 1998-2009’ reivindican ese grito de guerra que ha cimentado a la banda a lo largo de su larga y desafiante carrera.

Con el anuncio llega un nuevo video de su versión de “Black Steel In The Hour Of Chaos” de Public Enemy extraída del EP ‘Revolusongs’, solo editado en Brasil y Japón.

Este es el contenido de ‘Sepulnation – The Studio Albums 1998-2009’ de Sepultura

AGAINST

SIDE A

Against

Choke

Rumors

Old Earth

Floaters in Mud

Boycott

Tribus

Common Bonds

SIDE B

F.O.E.

Reza

Unconscious

Kamaitachi

Drowned Out

Hatred Aside

T3rcermillennium

NATION

SIDE A

Sepulnation

Revolt

Border Wars

One Man Army

SIDE B

Vox Populi

The Ways of Faith

Uma Cura

Who Must Die?

SIDE C

Saga

Tribe to a Nation

Politricks

Human Cause

SIDE D

Reject

Water

Valtio

ROORBACK (inc ‘Revolusongs’ – Disc 2)

SIDE A

Come Back Alive

Godless

Apes of God

More of the Same

Urge

Corrupted

SIDE B

As It Is

Mind War

Leech

The Rift

Bottomed Out

Activist

Outro

SIDE C

Messiah (cover de Hellhammer)

Angel (cover de Massive Attack)

Black Steel in the Hour of Chaos (cover de Public Enemy)

SIDE D

Mongoloid (cover de Devo)

Mountain Song (cover de Jane’s Addiction)

Bullet the Blue Sky (cover de U2)

Piranha (cover de Exodus)

DANTE XXI

SIDE A

Lost (Intro)

Dark Wood of Error

Convicted in Life

City of Dis

False

Fighting On

SIDE B

Limbo (Intro)

Ostia

Buried Words

Nuclear Seven

Repeating the Horror

Eunoe (Intro)

Crown and Miter

Primium Mobile (Intro)

Still Flame

A-LEX

SIDE A

A-Lex I

Moloko Mesto

Filthy Rot

We’ve Lost You!

What I Do!

SIDE B

A-Lex II

The Treatment

Metamorphosis

Sadistic Values

SIDE C

Forceful Behavior

Conform

A-Lex III

The Experiment

Strike

SIDE D

Enough Said

Ludwig Van

A-Lex IV

Paradox