Wilco celebran el cumpleaños de David Bowie con versión de ‘Space Oddity’

Para conmemorar lo que habría sido el 77º cumpleaños de David Bowie hoy 8 de enero, Wilco (que lanzaban Cousin el pasado otoño) ha compartido su interpretación en vivo de la canción icónica del arista fallecido, «Space Oddity».

La versión fue grabada durante la visita de la banda a Mountain Stage, el programa de radio de NPR Music y West Virginia Public Broadcasting, y aparece como la pista de apertura en una próxima compilación que incluye destacadas actuaciones del programa.

«Como una banda agradecida, aunque no muy entusiasta, por estar en la Tierra, siempre es un honor y un desafío abordar cualquiera de las melodías espaciales de David Bowie», dijo Wilco en un comunicado. «Esforzarse por alcanzar las alturas de su libertad y talento es un objetivo sabio para cualquier banda. Agradecemos a Mountain Stage por permitirnos darle a esta canción otro hogar en la Tierra».

Live On Mountain Stage: Outlaws and Outliers se lanzará el 19 de abril a través de Oh Boy Records y contará con actuaciones de Eric Church, Margo Price, John Prine, Jason Isbell, Lucinda Williams y Tyler Childers, entre otros.

Escucha ‘Space Oddity’ de Wilco