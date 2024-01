Los discos más esperados de 2024, en 20 álbumes

El primer lunes de enero tras las fiestas es el verdadero inicio del año. Atrás dejamos la Navidad, las listas de mejores de 2023 y el balance del ejercicio, que cerramos e iniciamos una nueva etapa que inauguramos con los discos más esperados de 2024.

Todas las temporadas vienen cargadas de álbumes que terminan por cambiarnos la vida. La música sigue siendo una fuente inagotable de creatividad y diversidad con la capacidad de sorprendernos y por eso sabemos que en estos 365 días que tenemos por delante, volveremos a disfrutar en grande con muchos de ellos. Hemos tenido avances de algunos, otros llegarán por sorpresa. Aquí te traemos un un listado con 20 en base a lo que conocemos y lo que sospechamos (dejamos los deseos para más adelante).

Los discos más esperados de 2024

The Vaccines: Pick-Up Full of Pink Carnations (12 de enero)

Según comentaba su hoja de promo, Pick-Up Full of Pink Carnations es la personificación de lo que The Vaccines hacen mejor: pop de guitarra clásico inspirado en los años 60 filtrado a través de una lente new wave, con partes iguales de euforia y melancolía.

Nudozurdo – Clarividencia (12 de enero)

Nudozurdo empezarán 2024 con su disco de resurrección tras separarse en 2018. La banda de Leo Mateos vuelve con la continuación de Voyeur Amateur (2017) con Clarividencia, un nuevo trabajo producido por el propio grupo en Estudio Uno y con la ayuda de Paul Corkett (The Cure, Björk, Nick Cave y Placebo) en las mezclas.

Green Day – Saviors (19 de enero)

Green Day vuelven con Saviors. Un trabajo que definen crudo y emotivo, moviéndose entre el power pop, punk, rock e indie, el álbum abarcará temas latentes en la actualidad, desde el cambio climático y guerra hasta influencers, salud mental, aplicaciones de citas, marihuana gratis y fentanilo. Un trabajo que presentarán en nuestro país.

Viva Belgrado – Cancionero de los Cielos (19 de enero)

Viva Belgrado regresan con Cancionero de los cielos, con el que la banda cordobesa dará continuidad al celebrado Bellavista (Aloud Music, 2020). Un disco que se editará el 19 de enero de 2024 y marcará la primera edición bajo su propio sello, Fueled By Salmorejo. Además, el álbum será publicado en colaboración con su socio de siempre, Tokyo Jupiter Records, quien se encargará de la edición en CD para el mercado japonés y su distribución en dicho país.

Sleater-Kinney – Little Rope (19 de enero)

La banda de Carrie Brownstein y Corin Tucker también vuelve con los discos más esperados de 2024. Un trabajo grabado en Flora Recording and Playback en Portland, Oregón, con la producción de John Congleton que se adentra de lleno en la imperfección y la vulnerabilidad. Es una reflexión sobre cómo vivimos en un mundo en constante crisis y cómo nuestras acciones impactan en el mundo que nos rodea. Las diez canciones del álbum oscilan entre momentos de sobriedad y himnos, entre melodías pegajosas y momentos deliberadamente crudos.

Future Islands – People Who Aren’t There Anymore (26 de enero)

Future Islands están de vuelta con People Who Aren’t There Anymore, que se editará el próximo 26 de enero de 2024. El séptimo álbum de la banda de Samuel T. Herring (voz, letra), William Cashion (bajo, guitarra), Gerrit Welmers (teclados, programación) y Michael Lowry (batería) presagia un nuevo capítulo para la formación que, a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y a los demás.

Morrissey – Bonfire Of Teenagers / Without music the world dies (por confirmar)

Esperemos que este año nos traiga -por fin- la continuación del digno I am not a dog on a chain (2020). Uno de los misterios de estos últimos tiempos es el anuncio, retraso, cancelación de sus últimas obras. Por un lado ese conocido Bonfire Of Teenagers grabado en 2021. Un disco grabado en Los Ángeles junto a Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). Y el otro, Without music the world dies que ha vuelto a contar con la producción de Joe Chiccarelli, fue grabado en Francia y descrito por su guitarrista Jesse Tobias como «un rayo». El álbum tiene la particularidad de contar con temas escritos junto a Tobias, pero también junto a Gustavo Manzur y lo más importante, el regreso de Alain Whyte, quien en nuestra opinión es el autor de temas más talentoso que le ha acompañado desde épocas de Johnny Marr. ¿Llegaran en 2024?

The Smile – Wall of Eyes (26 de enero)

El trío formado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner ha aprovechado el tiempo desde el lanzamiento de A Light For Attracting Attention, el disco que nos presentó este proyecto de los dos miembros de Radiohead junto al batería de Sons of Kemet. Tras una larga gira este spin-off de la banda de “Creep”, más que supergrupo, se atreve con un nuevo álbum, grabado entre Oxford y los estudios Abbey Road, y con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra.

Tiburona – Nos Extinguimos (26 de enero)

Las flamantes ganadoras del Rock Villa de Madrid 2023 están de vuelta con Nos Extinguimos, un disco con el que apostamos darán el salto de popularidad que se merecen. Lo nuevo de Tiburona suena distinto y a la vez extrañamente familiar. Laura, Rita y Supercarmen vuelven con una nueva dosis de rock’n’roll clásico, garage 60’s. y melodías surferas.

The Last Dinner Party – Prelude To Ecstasy (2 de febrero)

Hace algunos meses te hablamos del quinteto fenómeno del momento formado por cinco chicas de Londres, a raíz de su último EP. El 2 de febrero llegará su debut, Prelude To Ecstasy del que ellas mismas comentan: «oscila entre emociones extremas, va del éxtasis de la pasión hasta la sublimación del dolor, y es este concepto el que auna nuestro álbum. Es una arqueología propia; nuestras experiencias e influencias colectivas e individuales se pueden exhumar de su tejido. Exorcizamos la guitarras en sus solos, extraemos confesiones directamente de las páginas de nuestros diarios y convocamos a una orquesta para dar vida a nuestra visión».

Helado Negro – Phasor (9 de febrero)

Helado Negro dará continuidad a su aclamado trabajo de 2021, Far In. La génesis de Phasor se remonta a una visita en 2019 a la máquina SAL MAR de Salvatore Matirano en la Universidad de Illinois, una experiencia que proporcionó a Lange una perspectiva única sobre su proceso creativo y se convirtió en un elemento central de su inspiración. El álbum se caracteriza por una profundidad atmosférica y una meticulosa ejecución que recuerda a sus trabajos anteriores, incorporando elementos de batería y bajo más directos y ritmos enfocados.

IDLES – TANGK (16 de febrero)

IDLES vuelven a la actualidad con la continuación de su interesante disco de 2021 Crawler. El próximo disco de la banda, titulado TANGK, saldrá a la venta el 16 de febrero de 2024 a través de Partisan. «Necesitaba amor. Así que lo creé», dice el vocalista Joe Talbot. «Repartí amor al mundo y se siente como magia. Este es nuestro álbum de gratitud y poder. Todas las canciones son de amor. Todo es amor».

Dua Lipa – título por determinar (por determinar)

Aún no tenemos título ni fecha de edición, pero este año Dua Lipa dará por fin continuidad a su celebrado Future Nostalgia. Ya pudimos escuchar «Houdini», escrita junto a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. y Kevin Parker de Tame Impala, y que según comentaba «encarna esa sensación de las 4 a.m. cuando la noche llega a su fin y estás un poco sudado, pero simplemente no quieres que termine la fiesta». Seguiremos informando.

MGMT – Loss of Life (23 de febrero)

Llevábamos un tiempo sin noticias de MGMT, quienes desde el lanzamiento de su último trabajo en 2018, Little Dark Age, se han prodigado con cuentagotas. La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser regresan con otro de los discos más esperados de 2024, Loss Of Life, diez nuevas canciones grabadas con la producción de Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien mezcló el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos.

Yard Act – Where’s My Utopia? (1 de marzo)

Yard Act regresan con Where’s My Utopia? El nuevo disco de los británicos es una coproducción entre el grupo y el miembro de Gorillaz Remi Kabaka Jr. Además el grupo ha anunciado una gran serie de conciertos para presentarlo en el Reino Unido y la UE durante la primavera de 2024, en los que podremos vibrar de temazos como este, que ya formó parte de nuestra lista de mejores canciones de 2023.

The Jesus and Mary Chain – Glasgow Eyes (8 de marzo)

The Jesus and Mary Chain están al fin del vuelta con la esperada continuación de su álbum de regreso en 2017, Damage and Joy. Doce nuevas canciones grabadas en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow y muestra a la banda trabajando con electrónica y texturas a medio camino entre sus principales influencias, de The Velvet Underground hasta Suicide.

The Cure – Songs Of The Lost World (Por determinar)

Si revisas nuestros últimos especiales con los discos más esperados del año, The Cure aparecían desde que Robert Smith anunciara en 2018 que tenía lista la continuación del discreto 4:3 Dream (2008). Apostamos que para la próxima primavera veremos al fin en tiendas ese esperado Songs Of The Lost World que ha venido precedido de la presentación de algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing» en la que fue su reciente gira otoñal.

Estas canciones nos remiten a sus discos más introspectivos. Echando la vista atrás y recopilando todas las declaraciones que han llegado en este tiempo, «Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante» fue una de las frases que Smith comentó a la banda cuando llegó bajo el brazo con una colección de composiciones que se encontraban entre lo más intenso y emocional de su larga carrera. Un proceso largo de creación que les ha dejado exhaustos: «Son diez años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas y pienso que no podremos hacer algo así nunca más. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”. Seguimos a la espera.

The Libertines – All Quiet on the Eastern Esplanade (8 de marzo)

The Libertines están de vuelta con All Quiet on the Eastern Esplanade, su primer álbum en nueve años. Los líderes de la banda, Pete Doherty y Carl Barât, comenzaron a trabajar en el álbum en Jamaica el otoño pasado. Se reunieron en febrero con el bajista John Hassall y el baterista Gary Powell (ambos con créditos de composición) en las Albion Rooms de la banda en Margate, Inglaterra, donde grabaron el álbum con el productor Dimitri Tikovoï.

Liam Gallagher y John Squire – título por determinar (por determinar)

Liam Gallagher y John Squire (consulta nuestro especial) empiezan el año como prometieron, compartiendo su primer canción conjunta y avance de una colaboración que dará como resultado un disco a lo largo de este 2024. Un trabajo grabado en el propio estudio de John en Macclesfield. Completado en Los Ángeles, los resultados finales fueron producidos por Greg Kurstin, quien también toca el bajo en la canción, mientras que la batería corre a cargo de Joey Waronker.

Billie Eilish – título por determinar (por determinar)

Han pasado tres años desde que publicara su segundo disco, Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), en el que la artista angelina canalizaba, de nuevo -y con más aspereza si cabe- el sinsentido del éxito, ese espejismo que parece que se adapta a los tiempos a golpe de talonario y risas enlatadas. Según sus últimas declaraciones y las de su hermano y colaborador, Finneas, es más que posible que este 2024 podamos ver al fin su continuación. Para hacer más llevadera la espera, nos quedamos con la canción que compuso para la banda sonora de Barbie, «What Was I Made For?», reciente ganadora del Globo de Oro.