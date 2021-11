Cuando uno creía que ACTORS iban a ser una de otras tantas propuestas de rejuvenecimiento post-punk, aunque bien diferenciados por su más que certera propuesta de calidad que supuso su It Will Come To You (Artoffact, 2018), pasan tres años, una pandemia y te plantas con algo totalmente inesperado. El segundo larga duración de los canadienses indica un cambio un tanto radical en su quehacer (aunque no abandone cierta oscuridad) y, de la noche a la menos noche, clarean el crepúsculo con un disco mucho más pop y electrónico en el que sobresalen la voz de Jason Corbett y los apoyos de Shannon Hemmet.

Si la apertura retrowave de Acts of Worship, “Love U More”, ya viene iluminada de neones, “Like Suicide” da las largas para explorar la nocturnidad del future pop, más pop que future, entregado a lo sintético y hasta al sonido de caja de ritmos. Hay piezas más sincréticas, que no sabes si la veleta apunta más hacia el techno-pop o hacia un tibio ebm apopizado, como el que se presenta en “Death from Above”, o que sorprenden con cierta dureza en un intento no sé si de homenaje, de guiño o de copia edulcorada de esos primeros Killing Joke que es “Killing Time (Is Over)”.

Y es que la formación de Vancouver pareciera haber decidido alejarse del estereotipo de ese neopostpunk, casi after-afterpunk, para meterse en otro estereotipo, ese algo más aderezado por el rock alternativo y de new wave revisitada. Sí que es cierto que, de vez en cuando, aparecen ciertas reminiscencias de su anterior posicionamiento, como ese trabajo de bajo y puntos de guitarra en “Obsession” y, sobre todo, en “Strangers”, posiblemente el mejor tema del disco por su definición, pero no es la línea habitual.

Quizá todos sepamos que intentar tanto cóctel al final resulta en poco de mucho, mucho de nada, ya sea asomar la cabeza con el punk dance de “Only Lonely” al que le comen sus propios aderezos, los beats de la electrizada “End of the World” o la gótica rociada de épica cyberpunk “Once More with Feeling”. Pero bueno, ahí queda el intento.

Escucha ACTORS – Acts of Worship