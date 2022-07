Cuarto adelanto para Interpol, ‘Gran Hotel’

Este viernes llega por fin el que será nuevo disco de Interpol, The Other Side Of Make-Believe.

Ya hemos podido disfrutar de tres de sus canciones el cortometraje de dos partes para los sencillos «Toni» y «Something Changed» y la reciente «Fables». Ahora llega un cuarto tema, «Gran Hotel», que según Paul Banks: “La letra de Gran Hotel cuenta una historia de dolor y angustia, de una pérdida de procesamiento del personaje. Trabajando con un equipo de cámara fantástico y con la ayuda de dos actores muy talentosos, Malia creó un video poderoso que transmite los eventos que llevaron a esa pérdida. Es una obra de arte llena de humor y color que estamos muy orgullosos de compartir con vosotros”.

El álbum abre un nuevo camino para el grupo: paralelamente a la exploración de las siniestras corrientes subterráneas de la vida contemporánea, las nuevas canciones de están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida. «Gran Hotel» llega acompañada de un vídeo dirigido por Malia James.

Escucha ‘Gran Hotel’ de Interpol