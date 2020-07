Alanis Morissette estrena la canción “Reckoning”

Alanis Morissette lanzó la semana pasada su nueva canción, “Reckoning”. La canción fue escrita por Alanis y Michael Farrell y producida por Catherine Marks. El tema formará parte del sperado álbum de Alanis, Such Pretty Forks In The Road, que estará disponible el 31 de julio. El álbum estará disponible en formato CD, vinilo, Collector’s Edition, Limited Collector’s Box (Exl. Amazon) y digital.



Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantautoras-músicas más influyentes de la música contemporánea. El debut de Morissette en 1995, JAGGED LITTLE PILL, fue seguido por nueve álbumes más eclécticos y aclamados. El 5 de diciembre de 2019, JAGGED LITTLE PILL El Musical hizo su debut en Broadway en el Teatro Broadhurst de la ciudad de Nueva York. Este último año, Alanis ha publicado nuevos temas como ‘Smiling’, ‘Diagnosis‘ y ‘Reasons I Drink’ que estarán incluidos en su nuevo álbum Such Pretty Forks in the Road.