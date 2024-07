Sorteo: ¿Quieres ganar un abono para Visor Fest?

Ya queda menos para la llegada de Visor Fest (entradas aquí), que se celebra en La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre. Un festival que repite su habitual filosofía, un solo escenario, sin solapes, conciertos enteros de salas y bandas que despuntaron en la década de los 80 y 90, un cóctel infalible que ya va por su cuarta edición..

Dos jornadas con la presencia de las leyendas de Manchester The Charlatans, el post-punk de The Mission, el pop cristalino de Camera Obscura, los ecos de britpop y psicodelia de Kula Shaker, el genial rock de los belgas dEUS, la despedida de unos históricos del power pop como Gigolo Aunts, y la dulce oscuridad de Sad Lovers And Giants e Immaculate Fools, aparte de una selección de disjockeys que amenizarán el festival.

¿Quieres asistir al festival? Muzikalia es medio oficial y por ello, en colaboración con la organización, vamos a sortear 2 abonos individuales.

¿Cómo puedes conseguirlos? Siendo parte de nuestra lista de correo, siguiéndo a Muziklia en Instagram, enviando un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “Abono Visor Fest”, indicándonos tu nombre y apellidos.

Lxs ganadorxs serán comunicados el próximo 31 de julio (solo podrán participar quienes cumplan los requisitos que solicitamos).

Así queda el cartel por días

Compra tus entradas para Visor Fest

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.