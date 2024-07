Estos son los nominados al Mercury Prize 2024

Ya se conocen los nominados para la edición de 2024 de los Mercury Prize. Unos premios que distinguen al mejor disco del año editado en Gran Bretaña en Irlanda, con las votaciones de la prensa musical. El año pasado ganó Ezra Collective con su disco Where I’m Meant to Be.

La nueva edición de estos galardones es eminentemente femenina, ya queocho de los doce artistas preseleccionados son mujeres o bandas lideradas por mujeres, un récord para estos certámenes.

Entre las nominaciones destacan el pop desprejuiciado de Charli xcx, la nueva sensación The Last Dinner Party o Beth Gibbons, que vuelve a estar nominada por su debut en solitario, 29 años después de ganar el premio con Portishead.

El ganador se dará a conocer en septiembre sin ceremonia pública.

Estos son los doce álbumes candidatos al Mercury Prize:

Barry Can’t Swim ‘When Will We Land?’

BERWYN ‘Who Am I’

Beth Gibbons ‘Lives Outgrown’

Cat Burns ‘early twenties’

Charli xcx ‘BRAT’

CMAT ‘Crazymad, for Me’

Corinne Bailey Rae ‘Black Rainbows’

corto.alto ‘Bad with Names’

English Teacher ‘This Could Be Texas’

Ghetts ‘On Purpose, With Purpose’

Nia Archives ‘Silence Is Loud’

The Last Dinner Party ‘Prelude to Ecstasy’