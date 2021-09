‘Algoritmo’ es el tercer sencillo de Laura Sam y Juan Escribano

Laura Sam y Juan Escribano presentan otra de las canciones que formarán parte de su debut discográfico, editado por el sello Oso Polita a principios de 2022.

La artista plástica y poeta se une a Escribano, conocido por su participación en We Are Standard (más tarde WAS), donde ejercía como autor y compositor, arreglista, productor, guitarrista, teclista y corista.

“Algoritmo”, que viene acompañada de un vídeo realizado por Derek Van Den Bulcke, nos arroja una pregunta inquietante: ¿Seguimos al talento o a una imagen distorsionada del mismo construida sobre los pilares de la estética, los likes, las modas y el consumo visual?

Esta nueva entrega de Laura Sam y Juan Escribano despotrica sobre esta y otras ideas relacionadas con la pérdida de identidad y la falta de control de nuestro sentido crítico respecto al consumo digital; ese mundo en el que resulta complicado distinguir entre la tendencia y la sustancia, el arte y el producto, arrojándonos al artificio, al filtro y la máscara. Así, nos descubre gravitando un universo vacío y superfluo en el que todo es una parodia barata de nosotros mismos y del resto. Adictos al reconocimiento, víctimas del súper yo, este tema analiza las diferentes caras del mismo input, reflejando en su musicalidad la actividad frenética y la soledad que acompañan al individuo en el mundo tecnológico actual.

Escucha ‘Algoritmo’ de Laura Sam y Juan Escribano