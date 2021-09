Lily Konigsberg debutará el próximo 29 de octubre

Lily Konigsberg anuncia su LP debut en solitario, Lily We Need To Talk Now (que saldrá el 29 de octubre en Wharf Cat).

Después de su EP de 2020, It’s Just Like All The Clouds y una compilación de sus primeras grabaciones en solitario seleccionadas principalmente de los lanzamientos de Bandcamp y Soundcloud titulado The Best of Lily Konigsberg Right Now llega un disco que viene anticipado por “Sweat Forever”.

Grabado (como el resto del álbum) con el productor Nate Amos, muestra a Konigsberg en una versión más electrónica. Según cuenta: “Se trata principalmente de la parte mala de pasar por un gran cambio en tu vida y la confusión que lo rodea. Pero ahora estoy en la parte buena, así que hay algo que celebrar. ¡Sudor hermano!”

Escucha ‘Sweat Forever’ Lily Konigsberg