The Church cancelan su participación en Visor Fest

The Church acaban de posponer la gira que tenían prevista realizar por Europa este año a 2024, lo que afecta a su actuación en Visor Fest 2023.

Así acaba de comunicarlo el festival en sus redes sociales:

«Debido a circunstancias ajenas a su voluntad, y completamente ajenas al Visor Fest, la gira de The Church por la UE se ha pospuesto hasta 2024, momento en el que también esperan confirmar una actuación en el Visor Fest».

The Church (consulta nuestra reciente entrevista) venían a presentar The Hypnogogue, vigésimo sexto trabajo de una larga carrera que esperamos como afirma la organización del evento puedan hacerlo en su próxima edición.

Visor Fest regresa al recinto de la Fica de Murcia el próximo viernes 22 y el sábado 23 de septiembre de 2023 con un cartel que cuenta con Suede, Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Echo & The Bunnymen, Nada Surf, Inspital Carpets, The Primitives y Mercromina, a la espera del nombre que lo complete y sustituya a los de Steve Kilbey.

Entradas para Visor Fest

Los abonos se encuentran disponibles en este enlace al precio de solo 75 euros (más gastos de gestión), y con descuentos especiales para personas con movilidad reducida y también para menores de edad. El próximo miércoles 28 de junio también estarán disponibles entradas de día al precio de tan solo 56 euros (más gastos de gestión).