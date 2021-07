Amen Dunes colabora con Sleaford Mods en su nuevo single

Amen Dunes (el proyecto de Damon McMahon) regresa con “Feel Nothing” una poderosa y honesta declaración de intenciones desde la publicación del álbum de 2018 Freedom, y que además es su debut con Sub Pop.

Grabado en Los Ángeles junto al co-productor Ariel Rechtshaid y mezclado por Craig Silvey, “Feel Nothing” comienza con la inconfundible voz de McMahon entonando “Kingdom, kingdom, kingdom, kingdom, kingdom // be a prophet” hasta que entra el beat de Sleaford Mods y McMahon continúa con “Every time I hear a story // Got no good from it.” La canción, que contiene sintes del colaborador de Freedom Panoram, introduce de forma gradual el ritmo del siguiente capítulo con sonido de Amen Dunes, hasta que el dúo de Sleaford Mods, formado por Jason Williamson y McMahon conduce la canción a su final.

Escucha “Feel Nothing” de Amen Dunes ft. Sleaford Mods