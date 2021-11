AMFest 2022 contará con Godspeed You! Black Emperor, Anna von Hausswolff y más

AMFest anuncia los primeros artistas que formarán parte de su ambicioso cartel para 2022. El festival regresará en el otoño del año que viene, del 6 al 9 de octubre, cambiando su emplazamiento habitual por La Farga de L’Hospitalet (Barcelona).

Han pasado dos años desde la última edición, aunque hace pocas fechas tuvimos la oportunidad de vibrar con ese (Parèntesi) del pasado mes de octubre.

El próximo año volveremos a hacerlo gracias a Godspeed You! Black Emperor, Anna von Hausswolff, Gggolddd, A.A. Williams, Midwife, Lili Refrain, que estarán en el AMFest 2022, que ya contaba con la presencia anunciada de Cult of Luna, Elder, Caspian, Pallbearer, Oranssi Pazuzu, DobleCapa, Irist, Holy Fawn y Aiming for Enrike como primeros confirmados.

Más información y abonos, desde 85€ en su web.