Andalucía Big Festival llevará a cabo su primera edición los días 8, 9 y 10 de septiembre en Málaga. Este nuevo evento forma parte del proyecto global de Andalucía Big by Mad Cool, el encuentro cultural más grande de la región.

Un evento encabezado por Rage Against The Machine, Muse, Jamiroquai, Vetusta Moral, Biffy Claro o Years & Years, Glass Animals, Aurora, Gus Dapperton, Michael Kiwanuka, Paolo Nutini, Sterophonics, Run The Jewels, Los Planetas, Kurt Vile and The Violators, Kevin Morby, 091, Lucy Dacus, Los Zigarros, Sports Team, Yard Act, Morgan y muchos más.

Andalucía Big Festival cambia de ubicación al Recinto Ferial de Málaga

Promotores e instituciones han valorado y considerado que esta nueva ubicación supondrá un aumento en la comodidad del público, debido a su inmejorable red de movilidad, transporte y logística, siendo el lugar idóneo donde poder celebrar el festival en sus futuras ediciones, con un aforo máximo de 40.000 personas por día.

El Recinto Ferial de Málaga es una de las ubicaciones más emblemáticas de la ciudad, siendo hogar de la famosa Feria de Málaga, que se celebrará días antes del comienzo del festival. Una apuesta en firme para que el Cortijo de Torres siga siendo un referente cultural dentro y fuera de la región, donde los asistentes de Andalucía Big Festival podrán disfrutar del evento con una total comodidad y comunicaciones a la altura de la ciudad.

Andalucía Big Festival contará con una variada programación donde poder disfrutar de artistas nacionales e internacionales durante tres días de conciertos al aire libre. Un acontecimiento sociocultural global, apto para todos los públicos y en sinergia con la sostenibilidad, donde, además de vibrar en cada concierto, podremos mantener el compromiso con la comunidad.

