Angel Olsen (Apolo) Barcelona 30/09/22

Se decía que Angel Olsen no era especialmente un animal escénico, que pesaba sobre ella la losa de cierta frialdad con el público, y eso acababa por ser un impedimento para disfrutar de su música en directo. Lo visto en el Apolo barcelonés fue todo lo contrario. Desde que subió al escenario vestida de amarillo, y parapetada en una banda espléndida que incluía sección de cuerda (violín y violoncelo), se mostró locuaz con el público y brilló como una de las artistas más imponentes del pop actual.

La voz de Angel Olsen consiguió que la sala enmudeciera en más de una ocasión, en un repertorio escueto, pero que se centraría en el inmenso Big Time, uno de los discos del año. La banda en todo momento estuvo fantástica creando atmosferas ensoñadodas unas veces, y lacerantes en otras cuando los sonidos viraban hacía el shoegaze. Por mi mente iban desfilando nombres que Olsen me hizo rememorar: de Dolly Parton a Joni Mitchell, de ABBA a Patti Smith pasando por Laura Nyro. Un imaginario colectivo que la de Misuri hace suyo.

Sonaron majestuosas las tomas de Big Time”: “All The Good Times” (xilófono incluido), la tenebrosa “Ghost On”, “All The Flowers”. También saco su fondo de armario, y recuperó algún tema antiguo como las robustas e imponentes “Give It Up”, “Not Gonna Kill You” y una larga e intensa “Sister” de My Woman.

Se despedía del auditorio entre vítores. Había sido una fantasía de noche. Volvió al escenario a entregarnos una versión de una de sus canciones favoritas: “Without You” de Badfinger aún resuena en mi mente desde que Angel Olsen la cantara.

Foto Angel Olsen: Francisco Ballestero