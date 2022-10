Guns N’ Roses y el hambre de destrucción

Vivimos en una época curiosa por muchos motivos. Hemos tenido una pandemia que ha cambiado nuestras vidas de muchas formas, entre ellas, claro, la forma en que la música llega a nuestras vidas. Durante el tiempo que los cantantes y grupos no han podido hacer conciertos, se las han ingeniado para hacernos llegar sus temas por streaming, esto es, desde sus propias casas a través de internet. Eso ha hecho que los números 1 hayan ido y venido, y que hayamos tenido, creemos desde aquí, más temas nuevos que nunca. Pero claro, se dice que los viejos rockeros nunca mueren, y entre ellos hay una banda que llevaba mucho tiempo sin sacar un tema nuevo. Eso se acabó.

Bienvenidos a la jungla

Guns N’ Roses es un grupo de rock duro que nace a mitad de los años 80 (en 1985 para ser exactos) y, debido a su estilo, se les comparaba a menudo con los Rolling Stones en sus primeros años, tildándolas de ser «el grupo más peligroso del mundo». No sabemos si era el más peligroso, pero desde luego en su primera década de vida ninguno de sus miembros duró mucho. De hecho, de los miembros originales, la única constante 37 años después ha sido su cantante, Axl Rose (si bien es cierto que otros miembros del grupo original, Slash y Duff McKagan, volverían años más tarde). Eso no les impediría conseguir fama mundial prácticamente de inmediato, fama de la que todavía disfrutan a día de hoy. Su popularidad es tal que incluso se han basado en ellos videojuegos y títulos de casino, como uno de los juegos de NetEnt.

Lo cierto es que, a pesar de la cierta inestabilidad en cuanto a miembros, Guns N’ Roses sacó uno de los discos más vendidos de la historia y una auténtica leyenda de la música rock en general, no únicamente del rock duro: Appetite for Destruction. La pareja de guitarristas original, Slash e Izzy Stradlin, y la majestuosa voz y el carisma de Rose crearon una auténtica obra de arte que ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Fue tal su éxito que en 2018 lanzaron una remasterización que volvió a causar auténtico furor gracias a los temas clásicos como «Welcome to the Jungle», «Sweet Child o’ Mine» o «Paradise City».

Del éxito internacional al silencio

Tras el enorme éxito de su álbum debut, Guns N’ Roses lanzaría otros cuatro en tan solo seis años: G N’ R Lies, Use your Illusion I y Use your Illusion II y The Spaghetti Incident? Durante este tiempo se sucedieron un montón de idas y venidas, pero seguramente la que más impactó al grupo fue la salida del guitarrista Slash en el año 1996. Ese fue el golpe de gracia y lo que provocó que Guns N’ Roses estuviera nada menos que 15 años, hasta el lanzamiento de Chinese Democracy en 2008, sin publicar ningún álbum nuevo.

El grupo estuvo muchos años en silencio hasta el regreso de Slash y McKagan en 2015, pero aun así no sacaron ningún tema nuevo… hasta que, por fin, el año pasado lanzaron su primer sencillo, «ABSURD», el primer tema en más de 13 años, al que seguiría unos meses después «Hard Skool». Teniendo en cuenta que el grupo lleva un par de años de gira y que, por el momento, no parecen tener intención de parar, ¿será este el anticipo de un esperadísimo álbum nuevo? Desde luego, todos los fans estamos deseando que así sea, porque aunque los clásicos nunca mueren, nunca está de más algo nuevo, ¿verdad?