Este viernes 20 de agosto se publica Aisles EP, disco de Angel Olsen formado por versiones de clásicos de los 80 y debut de su nuevo sello dentro de Jagjaguwar, somethingscosmic.

Entre las canciones del EP se encuentran “Gloria” (Laura Branigan), “Safety Dance” (Men Without Hats), “If You Leave” (Orchestral Manoeuvres in the Dark) y “Forever Young” (Alphaville), además de “Eyes Without A Face” (Billy Idol),

Escucha “Eyes Without A Face” de Angel Olsen