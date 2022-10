Anna Von Hausswolff inicia su gira en nuestro país esta semana

La peculiar Anna Von Hausswolff realizará cinco conciertos en nuestro país entre esta semana y la próxima.

La cantautora, compositora, pianista y organista sueca estará presentando las canciones de su última referencia All Thoughts Fly (2020) así como de las distintas caras que ha ido mostrando en la década que lleva en activo.

Colaboradora de aristas tan dispares como Swans, Sunn O))), Yann Tiersen o Wolves In The Throne Room, desplegará su oscuro art pop, drone y post-metal, en Barcelona (AMFest, 8 de octubre, Murcia, 9 de octubre (Garage Beat Club), 11 de octubre en Madrid + Maud the moth (Cool Live), 12 de octubre, Sevilla (Sala Custom) y 16 de octubre Cosmic Fest, Vitoria-Gasteiz.

Puedes comprar las entradas en este enlace.