Nacho Vegas, Ariel Rot, Niña Polaca o Silvia Pérez Cruz, entre los galardonados en los Pop Eye

La 16ª edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes, Premios Pop Eye (recuerda cómo transcurrió la pasada) que organiza la Asociación Cultural Bon Vivant llega los próximos 14 y 15 de octubre. El Teatro Alkázar de Plasencia acogerá la Alfombra Roja de la Cultura Española con un plantel de nombres que acaba de hacerse público.

La ciudad cacereña volverá a ser referencia de todas las disciplinas de nuestra cultura y un año más, contará con la presencia de los artistas más destacados en música, literatura, cine, teatro, televisión, danza, fotografía, artes plásticas, moda y periodismo.

Esta edición rendirá homenaje a la actriz y cantante Ana Belén (Premio de honor a una trayectoria), así cómo a referentes como el asturiano Nacho Vegas, premio al mejor disco del año por Mundos Inmóviles Derrumbádose (Oso Polita) y también, por la mejor canción: «Esta noche no acaba«, incluida en él. Un tótem como Ariel Rot (mejor programa de TV por ‘Un país para escucharlo’), Silvia Pérez Cruz, premio al Duende, nuevas realidades de nuestro pop como Niña Polaca, el histórico grupo mod Los Negativos (Viviendo en la Era Pop) o el rock de Eva Ryjlen (ex Idealipsticks), son los reconocidos en el apartado musical junto a Hombre Tigre (mejor grupo extremeño) y The Soaked Lamb (mejor banda portuguesa).

También han sido reconocidos Rosa Montero (literatura), Jorge Sanz (cine), Cayetana Guillén Cuervo (teatro), Teresa Helbig (moda), Emilio Morenatti (fotografía), Javier Menéndez Flores (por su novela ‘Todos nosotros’), Iñaki Domínguez (por ‘Macarras Ibéricos’, mejor Libro de no ficción) Xavier Valiño (por ‘Los 100 mejores documentales del rock’), Ana Barriga (artes plásticas) Manuel Liñán (danza), Zenda (mejor publicación), Aquí hay dragones (radio), Rebeca Argudo (periodismo) y Buitres Leonados (premio Mecenazgo).

La decimosexta edición de los Premios Pop Eye estrena imagen, con dos carteles alternos con foto de Isabel Muñoz: Medalla al Mérito de las Bellas Artes, Premio Nacional de Fotografía, World Press Photo (1999 y 2004) y Pop Eye de Fotografía (2019). Los carteles incluyen igualmente tipografía de Óscar Mariné: Premio Nacional de Diseño (2010) y Pop Eye de Artes Plásticas (2016) y artbook de Tete Alejandre: Premio de Fotografía Artística del Ministerio de Agricultura (2017) y Pop Eye Fotógrafo Revelación (2011).