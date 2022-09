Arctic Monkeys adelantan un segundo sencillo de su nuevo álbum

Arctic Monkeys comparten el single «Body Paint», una nueva canción de su nuevo álbum The Car, que como te venimos contando se lanzará el viernes 21 de octubre.

Lo nuevo de Arctic Monkeys continúa donde lo dejó Tranquility Base Hotel + Casino (2018), aunque según Alex Turner: “En este disco, la ciencia ficción está fuera de la mesa. Estamos de vuelta en la Tierra… Creo que nos hemos acercado a una mejor versión de un sonido general más dinámico con este disco. Las cuerdas de este disco entran y salen de foco y eso fue un movimiento deliberado y, con suerte, todo tiene su propio espacio. Hay un momento en que la banda pasa al frente y luego las cuerdas pasan al frente”.

Tras escuchar la genial «There’d Better Be A Mirrorball», ese tema reposado de aires cinematográficos que llegó acompañado por un vídeo dirigido por el líder del grupo, llega «Body Paint», una pieza en los mismos parámetros, con grandes arreglos y con un poso soul. Tema que ya habían interpretado en directo, al igual que esa «I Ain’t Quite Where I Think I Am» estrenada en el Festival Openair de Zúrich.

La canción viene acompañada de un nuevo videoclip, en este caso dirigido por Brook Linder.