Arctic Monkeys estrenan una nueva canción, ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

Arctic Monkeys han regresado a los escenarios por primera vez desde antes de la pandemia, cuando presentaron la gira de Tranquility Base Hotel + Casino (2018).

El regreso de los de Alex Turner vendrá acompañado de un nuevo álbum que previsiblemente verá la luz el próximo otoño. Hasta que esto llegue, seguirán tocando en directo, como lo harán próximamente en Cala Mijas.

En su reciente concierto en el festival Zürich Openair 2022 en Suiza presentaron una nueva canción, «I Ain’t Quite Where I Think I Am», su primer tema después en cuatro años.

Escucha ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ de Arctic Monkeys