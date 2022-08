Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Kings of the Beach, Sara Roy, Los Puñales de Martín, No Funciona, Polaroids, Dora y La Jetée.

Kings of the Beach – Friends

El grupo gallego Kings of the Beach, de quienes ya te hemos hablado en algunas ocasiones en Muzikalia, publicaron hace unas semanas un nuevo vídeo correspondiente a su sencillo titulado «Friends». Un vídeo que ha tenido que esperar meses por cambio de discográfica y que muestra las correrías del grupo en estos meses pandémicos con aparición estelar de sus amigas y amigos.

Sara Roy – Una cançó d’amor

La cantante catalana Sara Roy publicó el pasado mes de junio una canción titulada «Una cançó d’amor». Un tema romántico aunque en realidad habla de quererse a uno mismo y aceptarnos como somos. Es su primer sencillo desde que debutó en 2021 con el disco (A)MAR y tras recibir el premio de la revista Enderrock a la mejor artista revelación de 2022 y debutar como presentadora de Històries Gegants en TV3.

Los Puñales de Martín – Monta una banda (acaba mal)

Un año después de debutar con el EP Tengo Que Ser Bueno En Algo (Desorden Sonoro, 2021), el grupo valenciano Los Puñales de Martín han publicado un par de sencillos este 2022. El último de ellos vio la luz en junio y se titula «Monta una banda (acaba mal)». Una canción que habla, desde la perspectiva de la generación Z, de las vicisitudes de montar un grupo de música, explorando sentimientos tales como la frustración, la soledad o la melancolía.

No Funciona – Monopoly

No Funciona es un grupo de Barcelona formado por Pol, Martina, Esther y Paula. De ellas ya te hablamos en nuestra PlayList Emergente a principios de este año. Hoy vuelven a ella con su segundo sencillo, «Monopoly». Un tema fresco, veraniego, sensual y divertido que nos habla del complicado juego del amor, con sus trampas y alegrías.

Polaroids – Recuerdos de anoche

Los leoneses Polaroids publicaron hace unas semanas «Recuerdos de anoche», un sencillo acompañado de un videoclip cuya realización corre a cargo de Juan Marigorta. Se trata del primer adelanto de su segundo álbum Nuevas maneras de salvar un corazón. Una canción con un sonido renovado y bailable con la que el grupo nos muestra su lado más festivo.

Dora – Te vas

La joven artista Dora estrenó su mayoría de edad hace unos meses con su primer EP, Sin Prisa No Quiero Morir, tras tres años publicando sencillos. Pocas semanas después ha visto la luz un nuevo tema, «Te vas», una canción veraniega cantada en inglés y castellano con producción de Pional. La canción se presentó con un vídeo dirigido por Rafa Castells.

­

La Jetée – Permafrost

El grupo alicantino La Jetée, del que ya te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día hace unos años, ha fichado por Clifford Records y pronto publicará su primer LP: Ante la Perspectiva de un Páramo. Como adelanto, hace unas semanas lanzaron el sencillo «Permafrost». Una canción cargada de conciencia ecológica pero también de su particular personalidad musical que fusiona post-rock, emo, sintetizadores y noise-pop. Con La Jetée y «Permafrost» despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!