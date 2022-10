Arctic Monkeys desvelan el último adelanto de su regreso

Esta semana llega The Car, el esperado nuevo disco de Arctic Monkeys y séptimo ya. Diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, producidas por James Ford y grabadas en Butley Priory, Suffolk, RAK Studios, Londres y La Frette, París.

Tal y cómo hemos podido escuchar en sus dos primeros adelantos, «There’d Better Be A Mirrorball» y «Body Paint», el regreso de los de Sheffield ahonda en los mismos parámetros que Tranquility Base Hotel + Casino (2018), aunque según Alex Turner: “En este disco, la ciencia ficción está fuera de la mesa. Estamos de vuelta en la Tierra… Creo que nos hemos acercado a una mejor versión de un sonido general más dinámico con este disco. Las cuerdas de este disco entran y salen de foco y eso fue un movimiento deliberado y, con suerte, todo tiene su propio espacio. Hay un momento en que la banda pasa al frente y luego las cuerdas pasan al frente”.

Ahora comparten un tercer sencillo, «I Ain’t Quite Where I Think I Am», que llega junto a un vídeo dirigido por Ben Chappell & Zackery Michael grabado en el concierto de la banda en el King’s Theatre de Brooklyn, NY.

Escucha ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ de Arctic Monkeys

Foto: Zackery Michael