Elton John presenta dos inéditos incluidos en su próxima Jewel Box

Elton John (recuerda sus mejores canciones) ha presentado dos canciones más de su próximo Elton: Jewel Box. La primera pista, ‘Here’s To The Next Time’, aparece en el CD3 de Rarities, de la correspondiente caja. Grabado en DJM Studios a finales de 1967, Elton todavía se conocía como Reg Dwight. La fabulosa canción, inspirada en el blues, es la grabación que terminó en la cara B de su primer sencillo debut “I’ve Been Loving You”.

La segunda pista, ‘Billy And The Kids’, aparece en el CD7 del set “B-Sides”. Se grabó en 1986 y muchos fans creyeron que debería haber estado en el álbum “Leather Jackets”. Las letras más oscuras de Bernie contrastan con la música alegre, el ejemplo perfecto del sonido icónico de mediados de los 80 de Elton. Elton también destaca de forma personal otra canción de su selección, “Deep Cuts”, con ‘What’s Never Too Old’ disponible con reserva instantánea y en el paquete digital “Elton: Jewel Box”.

Elton John anunció un viaje en profundidad por su extenso catálogo con tesoros escondidos que incluyen rarezas de los años 60, caras B menos conocidas y joyas seleccionados personalmente por él.

Elton: Jewel Box cubre desde lo más profundo hasta rarezas de las primeras etapas de su viaje musical y el de Bernie Taupin. Caras B que abarcan 30 años de canciones de su éxito de ventas y del aclamado libro de sus memorias en 2019, “Me’.

Todo el audio fue masterizado en los estudios Abbey Road por el ingeniero ganador de un GRAMMY, Sean Magee. Con una cantidad sin precedentes de pistas inéditas e inéditas excavadas minuciosamente en las profundidades de los archivos de UMG, este es el tesoro oculto definitivo para los fans.

Formatos disponibles:

8CD Boxset (Estuche con libro de tapa dura)

Estuche con 4 LPS de vinilo negro – Deep Cuts

3LP vinilo negro – Rarezas y caras B

2LP Gatefold vinilo negro – ” And This Is Me …”

Formatos Digitales

Streaming