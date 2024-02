Atlàntic – Desnivell Positiu (Autoeditado)

Entre el shoegaze y el power-pop, entre The Pains Of Being Pure At Heart y Velvet Crush, entre Slowdive y Nada Surf. Así, a caballo entre los noventas, el principio de los dosmiles, y, cómo no, este preciso instante, viajan, la mar de seguros, el trío formado por María Lòez. Josep Bartual y Thomas Mantovani. Parece mentira que hayan pasado tres años ya desde Volem Els Ponts, el disco que les situó de una vez por todas como una de las propuestas más interesantes en su lengua a la hora de aunar melodía y guitarras con feedback.

De hecho, además del beneplácito de gran parte de la crítica, el disco se llevó el premio a mejor álbum de pop en los Premios Ovidi 2020. Normal, que ante la responsabilidad que conlleva dar continuación a algo tan laureado, se hayan tomado su tiempo. Y lo han hecho como siempre, con mucho tino. Y además, con ayuda nada menos que de una especie de mago de la producción que hay por Valencia, que responde al nombre de Carlos Soler Otte (cuando no al de Damien Lott) y que no suele aceptar demasiados encargos.

Pueden darse por satisfechos, por tanto, Atlàntic, dado que el esfuerzo conjunto ha dado brillo y esplendor a un conjunto de canciones que, una vez más, acierta de pleno en su objetivo. Las melodías directas, los juegos de voces, las guitarras bien tejidas, los arreglos precisos, acuden de nuevo a ensalzar un conjunto de composiciones inteligentes, con letras reflexivas, seductoras, que brillan de nuevo por derecho propio.

Al igual que en Volem Els Ponts, en este Desnivell Positiu importa mucho el equilibrio que alcanzan Josep y María en labores vocales. En ocasiones una especie de diálogo, en otras un refuerzo, o incluso un recurso narrativo, pero siempre marca distinción. Les singulariza y les hace reconocibles cuando atacan un paquete de canciones tan rotundo como este.

Desnivell Positiu se escucha de principio a fin como un bloque compacto que no deja resquicio a la desatención. Desde su apertura rotunda con “Baina!”, pasando por momentos de excelencia melódica como “Esclat en la cara”, el disco transcurre generando una comunión perfecta entre melodía y ruido, como la que contiene “Mig ple” o “Monstres”, sin desatender las seductoras propuestas atmosféricas (“Podemos bailar”), el inmediato embrujo de la candidez pop (“El teu propi cel”) o incluso las historias de espías (“Anna Krushckenko”). Otras doce dianas, por tanto, empaquetadas en un disco que puede incluso mirar por encima del hombro a su premiado predecesor.

Escucha Atlàntic – Desnivell Positiu

Atlàntic presentan Desnivell Positiu en Valencia el viernes, día 15 de febrero, en el Loco Club. Entradas aquí.